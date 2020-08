Son dakika haberi! Orman yangınlarına karşı yeni yasaklar getirildi - Son Dakika

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Milas Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda bir araya gelerek bu yıl içerisinde Milas'ta çıkan orman ve ziraat alanlarındaki yangınları değerlendirdi. Yapılan değerlendirmelerin ardından orman yangınlarına karşı ek tedbirler alınmasına karar verildi.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Milas Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas İlçe Jandarma Komutanı Hayrettin Fidan, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ümit Özgüç katıldı.

Her yıl düzenlenen toplantılarda ormanlık alanlara giriş çıkışların ve ormanlık alanda ateş yakma gibi konuların ele alındığını belirten Kaymakam Arslan, "Her yıl yangınlara karşı değerlendirmelerimizi yapıyoruz ve kararlar alıyoruz. Son günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde ve ilçemiz sınırlarında çıkan orman yangınlarından sonra İçişleri Bakanlığımız genelge gönderdi. Komisyon olarak şimdiye kadar çıkmış olan yangınları ve çalışmaları değerlendirip gerekirse yeni kararlar almamız gerekiyor. Çıkan yangınların büyük bir çoğunluğu insan kaynaklı. İhmaller, dikkatsizlikler yangınların çıkmasına neden oluyor. Yangınlarda orman teşkilatımız mücadelede her zaman ön planda. Fakat her zaman ifade ediyoruz, vatandaşlarımızın daha çok duyarlı olması gerekiyor. Kurumların yangınlara karşı ne kadar sorumluluğu varsa vatandaşların da var" dedi.

Yangınlara karşı orman ekiplerinin gece gündüz mücadele ettiğine dikkat çeken Arslan, "Böyle bir konuda sorumluluğu sadece teşkilatın üstlenmesi doğru değil. Tüm vatandaşlarımız orman yangınları konusunda hassas, duyarlı ve dikkatli olmalı" dedi.

Yeni yasaklar getirildi

Düzenlenen toplantıda alınan kararlar hakkında bilgi aktaran Kaymakam Arslan, "Ormana izinsiz girmek ve herhangi bir çalışma yapmak, etkinlik yapmak yasak. Ormanlık alanlara 4 kilometre mesafede ve orman köyleri sınırları içerisinde anız, bitki örtüsü yakmak yasak. Milas ilçe sınırları içerisinde bulunan ve ormanlık arazilere yakın olan özel mülkiyetlerde dahil mangal, ateş, semaver yakmak yasak. Önceden ilan edilen ve kamp yerleri olarak belirlenen alanlar dışında kalan bölgelerde 31 Ekim 2020 tarihine kadar kamp kurmak, mangal yakmak, piknik yapmak yasak" dedi.

Yine ormanlık arazilere yakın yerleşim bölgelerinde düğün ve benzeri etkinliklerde havai fişek, dilek feneri gibi yangına sebebiyet verebilecek ateşli ürünlerin kullanılmasının da yasaklandığını belirten Kaymakam Arslan, "Yangınlara karşı dikkat çekmek amacıyla Orman Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyesi, Milas Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşların hazırlayacağı görselleri kamuoyuyla STK temsilcilerimiz ve muhtarlarımız aracılığıyla paylaşacağız. Karayolları ve büyükşehir belediyesi ekiplerince, karayollarında yol kenarlarındaki otların temizlenmesini sağlamamız gerekiyor. Enerji nakil hatları sebebiyle de yangınlar çıkıyor. Bu konuda da sıkıntılı hatların onarımı, tedbir alınması için gerekli girişimler yapılacak" dedi. - MUĞLA