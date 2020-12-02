Son dakika haberleri! Polisi seviyorum dedi, 3 bin 186 TL para cezası yedi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Polisi seviyorum dedi, 3 bin 186 TL para cezası yedi

02.12.2020 08:23

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da, saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden köprü altında alkol alan gence 3 bin 186 lira para cezası uygulandı.

Bursa'da, saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden köprü altında alkol alan gence 3 bin 186 lira para cezası uygulandı. Polis ekiplerini karşısında görünce 'Polis Online, polisi seviyorum, polis olacağım' diyen genç, ceza yemekten kurtulamadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Merinos Batçığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye gezen polis ekipleri, saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden, Merinos Köprüsü'nün altında alkol alan H.Ö.(27) 'i fark etti. Polis ekiplerini karşısında gören H.Ö., "Ooo Polis online, polisi seviyorum, polis olacağım' diye tepki verdi. İşlem yapılmak üzere karakola götürülen H.Ö.'ya, 'Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak' suçunda 3 bin 186 lira para cezası uygulandı. H.Ö.'ya daha öncede maske takmamak suçundan ceza uygulandığı belirtildi. - BURSA

Son dakika haberleri! Polisi seviyorum dedi, 3 bin 186 TL para cezası yedi
Son dakika haberleri! Polisi seviyorum dedi, 3 bin 186 TL para cezası yedi
Son dakika haberleri! Polisi seviyorum dedi, 3 bin 186 TL para cezası yedi
Son dakika haberleri! Polisi seviyorum dedi, 3 bin 186 TL para cezası yedi
Son dakika haberleri! Polisi seviyorum dedi, 3 bin 186 TL para cezası yedi
Son dakika haberleri! Polisi seviyorum dedi, 3 bin 186 TL para cezası yedi

Para Cezası, Polis, Bursa, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Polisi seviyorum dedi, 3 bin 186 TL para cezası yedi - Son Dakika


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