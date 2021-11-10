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Sırbistan'daki savaş suçlusu Mladic'in duvar resmi kireçle kaplandı - Son Dakika

Sırbistan'daki savaş suçlusu Mladic'in duvar resmi kireçle kaplandı

10.11.2021 20:15

Sırbistan'da büyük tepki toplayan ve protestolara neden olan savaş suçlusu Ratko Mladic'in duvar resmine bir kova kireç döküldü.

Sırbistan'da büyük tepki toplayan ve protestolara neden olan savaş suçlusu Ratko Mladic'in duvar resmine bir kova kireç döküldü.

Sırbistan İnsan Hakları Gençlik Hareketi (YIHR) tarafından kaldırılmak istenen ancak İçişleri Bakanlığının koruma altına aldığı duvar resmine kireç döken Sosyal Demokrat Parti üyelerinden Djordjo Zulovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaptığım şeyin cesaretle bir ilgisi yok. Her aklı başında ve normal insanın yapması gerekeni yaptım." dedi.

Sırbistan'ın bazı konularda kırmızı çizgiyi aştığını aktaran Zulovic, uluslararası mahkemeler tarafından savaş suçlusu ilan edilmiş birinin Sırbistan sokaklarına neden çizildiğini anlamadığını söyledi.

Zulovic, yaptığına karşı çıkanlardan da korkmadığını sözlerine ekledi.

Sırbistan polisi, Mladic'in duvar resmini koruma altına almıştı. Resme yumurta attığı için gözaltına alınan Aida Corovic ve Jelena Jacimovic daha sonra serbest bırakılmıştı.

Dün akşam başkentte toplanan yüzlerce kişi de "Duvar resmi kaldırılmalı" yazılı dövizler taşıdı.

Ratko Mladic kimdir?

Bosna Kasabı" olarak nitelendirilen Sırp komutan Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda, birkaç günde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledildi, bedenleri farklı toplu mezarlara gömüldü.

Bölgedeki Sırp nüfusun büyük çoğunluğu, bugün dahi Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınıyor.

Öte yandan Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'de aldığı kararda, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada, aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilirken 8 Haziran'da görülen temyiz davasında da cezası yeniden onandı.

Sırbistan'daki savaş suçlusu Mladic'in duvar resmi kireçle kaplandı
Sırbistan'daki savaş suçlusu Mladic'in duvar resmi kireçle kaplandı
Sırbistan'daki savaş suçlusu Mladic'in duvar resmi kireçle kaplandı
Sırbistan'daki savaş suçlusu Mladic'in duvar resmi kireçle kaplandı
Sırbistan'daki savaş suçlusu Mladic'in duvar resmi kireçle kaplandı

Srebrenitsa, Sırbistan, Savaş, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırbistan'daki savaş suçlusu Mladic'in duvar resmi kireçle kaplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sırbistan'daki savaş suçlusu Mladic'in duvar resmi kireçle kaplandı - Son Dakika
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