SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDAKİ GENCE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDAKİ GENCE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

27.03.2022 12:12

SULTANGAZİ'de bir genç bacağından silahla vuruldu.

SULTANGAZİ'de bir genç bacağından silahla vuruldu. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün 23.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2525. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup genç bir süre konuştu. Konuşmanın ardından ayrılan iki gruptan bir kişi geri gelerek, silahla U.Ş.'yi bacağından yaraladı. Saldırgan hızla kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulans ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan U.Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, saldırganı arıyor.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gençler aralarında konuşmaya başlıyor. Bir süre sonra konuşanlardan bir grup ayrılıyor. Bir süre sonra gençlerden biri geri dönerek bir genci sol bacağından vuruyor. Saldırgan olay yerinden kaçıyor.

SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDAKİ GENCE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDAKİ GENCE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDAKİ GENCE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDAKİ GENCE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDAKİ GENCE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDAKİ GENCE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
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