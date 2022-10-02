Son dakika haberi! Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

02.10.2022 22:28
Son dakika haberi! Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

Son dakika haberi... ISPARTA'da Yadigar Işık (38), tartıştığı eşi Sezer Işık tarafından tabancayla vuruldu.

ISPARTA'da Yadigar Işık (38), tartıştığı eşi Sezer Işık tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Yadigar Işık, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre ormanda bulunan ağılda Yadiğar Işık, kocası Sezer Işık ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Sezer Işık, yanında taşıdığı tabancayla eşi Yadigar Işık'a ateş etti. silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Yadigar Işık, ilk müdahale yapıldıktan sonra hastanaye kaldırıldı. Yadigar Işık hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Sezer Işık'ın yakalanması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Büyükgökçeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü - Son Dakika

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