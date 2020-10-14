Son dakika haberi! THY Avrupa Ligi'ndeki ASVEL-Kızılyıldız mts maçı Kovid-19 nedeniyle oynanmayacak

Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi 4. haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız mts'yi ağırlayacağı maçın, kulüpte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, birçok basketbolcusunda Kovid-19 tespit edilen ASVEL'in maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirememesi gerekçesiyle yarın oynanması planlanan Kızılyıldız mts karşılaşmasına çıkamayacağı belirtildi.

Lig yönetiminin gereken değerlendirmeyi yaptıktan sonra müsabakayla ilgili kararını açıklayacağı ifade edildi. Karşılaşmaya çıkamayan ASVEL'in 20-0 hükmen mağlup sayılması bekleniyor.