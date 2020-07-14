Son dakika haberi! Tivibu'da temmuz sinema keyfi - Son Dakika

Son dakika haberi! Tivibu'da temmuz sinema keyfi

Son dakika haberleri... Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da, farklı türlerde birçok yapım temmuz ayında da sinemaseverlere heyecan sunmaya devam ediyor.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da, farklı türlerde birçok yapım temmuz ayında da sinemaseverlere heyecan sunmaya devam ediyor.

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Türk Telekom açıklamasına göre, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, tüm dijital ürün ve hizmetlerinde müşteri odaklı bir yaklaşım benimsiyor. Bu doğrultuda, dijital televizyon platformu Tivibu'da her ay aksiyondan animasyona, bilim kurgudan komediye kadar onlarca yapımı ekranlara getiriyor.

Temmuz ayında da dopdolu bir içerik sinemaseverleri bekliyor. Sinema Aksiyon, Sinema Yerli, Sinema TV, Sinema Aile, Sinema 1001 ve Sinema Komedi kanallarında yayınlanan yapımlar, Tivibu ve Tivibu Go uygulamasıyla mobil, web ve Smart TV ekranlarında izlenebiliyor.


Sinema TV


Açıklamada verilen bilgilere göre, Komedi ve aksiyonu harmanlayan Bumblebee, 18 Temmuz, saat 21.30'da yayında. Tom Cruise ile Dustin Hoffman'ın oyunculuklarıyla sinema tarihine geçtikleri dört Oscar'lı yapım Yağmur Adam, 16 Temmuz saat 19.30'da ekranlara geliyor. Filmde otizm, zıt karakterli iki kardeşin hikayesi üzerinden anlatılırken, duygusal sahneler hafızalara kazınıyor.

Ayrıca Sylvester Stallone Kuşağı, temmuz ayı boyunca her çarşamba günü saat 22.00'de Sinema 1001'de izleyiciyle buluşuyor. Yaşadığı çiftliğe bir uzaylının geldiğini öğrenen Koyun Shaun, ziyaretçiyi evine göndermek için zorlu bir mücadeleye girişiyor. Kuzular Firarda: Uzay Parkı, 26 Temmuz'da, saat 20.00'de ekranlarda.

Sinema komedi


16 Temmuz saat 21.30'da izleyiciyle buluşacak Düğünümüz Var'da, parti organizasyonları yapan bir ekibin komik maceraları anlatılıyor. Düğün organizatörü Max Angély, 17'nci Yüzyıl sarayında düzenlenen, kariyerinin son düğün organizasyonunun üstesinden gelmeye çalışıyor.


Özgür Bakar'ın yönetmenliğini üstlendiği Canavar Gibi'de, hayatını kaybeden Gürbüz, bilim adamı Onur tarafından diriltilince, her şey kontrolden çıkıyor. Film, 24 Temmuz'da, saat 21.45'te ekranlara geliyor.

Türk Telekom, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Tivibu'da temmuz sinema keyfi - Son Dakika
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1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
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17:10
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16:47
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16:14
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