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TSK'dan NATO standartlarında 30 dakikada kurulabilen seyyar sahra hastanesi - Son Dakika

TSK'dan NATO standartlarında 30 dakikada kurulabilen seyyar sahra hastanesi

10.01.2022 11:07

Niğde'de 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde NATO kalite standartlarına göre üretilen milli seyyar sahra hastanesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içinde ve sınır ötesi operasyonlarında hasta ve yaralılara anında müdahale etme imkanı sağlayacak.

Niğde'de 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde NATO kalite standartlarına göre üretilen milli seyyar sahra hastanesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içinde ve sınır ötesi operasyonlarında hasta ve yaralılara anında müdahale etme imkanı sağlayacak.

Ameliyathane, yoğun bakım, acil triyaj, radyoloji, laboratuvar, eczane, diş ünitesi, çamaşır ve sterilizasyon, su arıtma ve su deposu, banyo, tuvalet, müşahede ve 2 jeneratör olmak üzere 13 konteynerden oluşan seyyar sahra hastanesi, yaklaşık 30 dakikada kurulabiliyor.

7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde kara, hava ve deniz taşımacılığına uygun olarak üretilen konteynerler, birbirinden bağımsız ve eş zamanlı çalışabilen hidrolik ayakları sayesinde her türlü arazi şartlarında dengeli kurulum imkanı sunuyor.

Malzeme Yönetim Merkezi Amiri İkmal Yüzbaşı Dursun Özay, AA muhabirine, 1963 yılında 679'uncu Levazım Ana Tamir Fabrika Müdürlüğü olarak kurulan fabrikanın, 2017 yılından beri 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü olarak hizmet verdiğini söyledi.

Fabrikada, yedek parça ve imalatı, seyyar sahra üniteleri yapım, bakım ve onarımı, merasim kılıç üretimi ile saraçhane atölyeleri bulunduğunu belirten Özay, seyyar sahra üniteleri olan fırın, banyo, çamaşır ve mutfak ünitelerinin üretimi, bakımı, onarımı ve modernizasyonunu yaptıklarını anlattı.

Üçte bir oranında maliyet avantajı sağlanarak imal edildi

Özay, ayrıca Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü tarafından emredilen malzemeler ile TSK'da kullanılan çadırların metal aksamları, yedek parçalarının üretilip onarım ve modernizasyonunun yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tasarım ve üretiminin tamamı fabrikamız tarafından gerçekleştirilen seyyar sahra hastanesi, AQAP 2120 NATO Kalite Standartlarına göre üretilmiştir. Seyyar sahra hastanesinin tamamı yerli ve milli üretim olup yurt içi ve dışı piyasalar araştırılarak üçte bir oranında maliyet avantajı sağlanarak imal edilmiş ve TSK envanterine kazandırılmıştır. Seyyar Sahra Hastanesi harekat alanında ve doğal afet gibi ihtiyaç duyulan her durumda hızlı bir şekilde görev alabilecek imkan ve kabiliyete sahiptir. 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tevdi ve teklif edilecek her türlü görevi yerine getirme azim ve kararlığındadır."

Teknik Müdür Mühendis Üsteğmen İsmail Sünbül de konteynerlerin tamamının yerden 165 santimetre yükselebilen hidrolik ayaklara sahip olduğunu aktardı.

Birbirinden bağımsız ve eş zamanlı çalışabilen hidrolik ayakların konteynerleri yükleme ve indirmede büyük kolaylık sağladığına değinen Sünbül, her türlü arazi şartlarında dengeli bir kurulum imkanı sunduğunu bildirdi.

30 dakikada kurulabiliyor

Konteynerlerin köşelerinde bulunan mapalar sayesinde kara, hava ve deniz taşımacılığına uygun olarak imal edildiğini vurgulayan Sünbül, şöyle devam etti:

"Konteynerler arasında telefon ve internet altyapısı mevcut olup, haberleşme ve veri alışverişi sağlanabilmektedir. Ameliyathane, yoğun bakım ve acil triyaj konteynerleri hidrolik sistem yardımıyla her iki yana 165 santimetre genişleme özelliğine sahip olup bu özellik konteyner kullanım alanını yaklaşık 3 kat artırmaktadır. Teknolojik tıbbi cihazlarla donatılan seyyar sahra hastanesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve sınır ötesi harekatlarında sevk edildiği yere 30 dakika içerisinde kurulup hasta ve yaralılara anında müdahale edebilecek imkan ve kabiliyete sahip olacak şekilde tasarlanmıştır."

Sünbül, acil triyaj, radyoloji, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinin ara geçiş tünelleriyle birbirine bağlantılı 4 konteynerden oluştuğunu aktardı.

Her türlü donanıma sahip

Konteynerlerin zemin kısmının anti statik ve anti bakteriyel özellikte olduğunu, ultraviyole destekli hava temizleme sistemi ve gaz kesme ünitesinin bulunduğunu belirten Sünbül, şöyle konuştu:

"Acil triyaj konteynerinde, 4'er acil müdahale sedyesi ve hasta başı ünitesi, 2 hasta başı monitörü, gaz kesme ünitesi, müdahale pansuman arabası bulunmaktadır. Radyoloji konteynerinin orta bölmesi 2 milimetrelik kurşun levhayla kaplıdır. İklimlendirmesi anti bakteriyel özelliğe sahip klimayla sağlanmaktadır. Radyoloji ünitesinde mobil röntgen cihazı, sedye, klima bulunmaktadır. Ameliyathane konteynerinde ikişer ameliyat masası, hasta başı ünitesi, ameliyat lambası, anestezi cihazı olup tıbbi malzeme ilaç arabası, cerrahi el yıkama evyesi, güç kaynağı mevcuttur. İhtiyaç duyulması halinde aynı anda iki ameliyatın gerçekleşmesine olanak sağlar. Yoğun bakım konteynerinde 4'er hasta sedyesi, hasta başı ünitesi, hasta başı monitörü, transport ventilatör, gaz kesme ünitesi ve güç kaynağı bulunmaktadır."

Sünbül, laboratuvar konteynerinde kan saklama cihazı, kit saklama dolabı, güç kaynağı, hemogram cihazı, biyokimya analizörü ve anti bakteriyel özelliğe sahip klimanın mevcut olduğunu bildirerek, diş konteynerinde ise dental koltuk, dental koltuk için kompresör, periepikal röntgen cihazı ve anti bakteriyel özelliğe sahip klima bulunduğunu aktardı.

2 ton arıtılmış su deposu

Çamaşırhane ve sterilizasyon konteynerinin iki kısımdan oluştuğunu belirten Sünbül, şu bilgileri verdi:

"Sterilizasyon kısmında poşetleme cihazı, yükleme modülü taşıma arabası, otoklav cihazı, sterilizatör evye bulunmaktadır. Çamaşırhane kısmında 17 kilogramlık yıkama ve 10 kilogramlık kurutma kapasitesine sahip 3 ev tipi çamaşır makinesi vardır. Su deposu ve arıtma konteynerinde 2 ton arıtılmış su deposu ve 2 ton arıtılacak su deposu mevcuttur. Dikey kademeli 3'lü hidrofor sistemine sahip olup günlük 10 ton su üretme kapasiteli arıtma cihazları bulunmaktadır. Jeneratör konteynerleri, 2 konteyner her biri 450 kVA güç üreten jeneratöre sahiptir. 2 jeneratör senkronize çalışabilme özelliğine sahiptir. Şebeke elektriği olması durumunda jeneratörler sisteme entegre edilebilmektedir."

TSK'dan NATO standartlarında 30 dakikada kurulabilen seyyar sahra hastanesi
TSK'dan NATO standartlarında 30 dakikada kurulabilen seyyar sahra hastanesi
TSK'dan NATO standartlarında 30 dakikada kurulabilen seyyar sahra hastanesi

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Sahra Hastaneleri, Fabrika, Milli, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TSK'dan NATO standartlarında 30 dakikada kurulabilen seyyar sahra hastanesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TSK'dan NATO standartlarında 30 dakikada kurulabilen seyyar sahra hastanesi - Son Dakika
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