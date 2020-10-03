Son dakika haber... Çan Gençlik Kalespor - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

SALON: Şehit Halil İbrahim Eriç
HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Barış KarakoyunÇAN GENÇLİK KALESPOR: Ellen Braga, Emine Arıcı, Ana Paula Borgo, Thais Souza, Hande Naz Şimşek, Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Dilan Yaşar, Simay Gazi, Elif Boran)ECZACIBAŞI VİTRA: Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Jordan Thompson, Chiaka Ogbogu, Sladjana Mirkoviç, Melis Durul (Melisa Memiş, Hande Baladin, Tijana Boskoviç, Elif Şahin, Yasemin Güveli)SETLER: 19-25, 21-25, 14-25SÜRE: 77 dakika (27, 27, 23)Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftasında Çan Gençlik Kalespor sahasında Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:35 - Kaynak: DHA
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