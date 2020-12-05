Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,09968
|1,49
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,09597
|1,42
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,0567
|1,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF
|0,105866
|0,84
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,113278
|0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017728
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044925
|1,56
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051825
|1,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,050231
|0,16
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,030576
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,027938
|2,33
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,01988
|1,07
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,102266
|1,02
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,183375
|1,00
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,129533
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017499
|1,73
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,019592
|1,42
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,035028
|1,01
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,024355
|0,94
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019225
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045999
|1,55
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048731
|1,50
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050343
|1,49
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,048369
|1,46
|VEM Altın Katılım EYF
|0,052133
|1,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027038
|0,25
|VEM Para Piyasası EYF
|0,066817
|0,25
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024381
|0,25
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,070080
|0,25
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,070202
|0,25
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,080649
|-0,81
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036798
|-0,75
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042461
|-0,73
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,048921
|-0,73
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,077992
|-0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020537
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,074297
|-4,60
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,046386
|-1,83
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023730
|-1,33
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,082731
|-1,18
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,029133
|-1,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020492
|-1,39
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,021696
|-1,33
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020018
|-1,33
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020725
|-1,28
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019880
|-1,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026470
|-0,52
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029340
|-0,41
|HEM Katılım Standart EYF
|0,021950
|-0,25
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019845
|-0,25
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029929
|-0,18
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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