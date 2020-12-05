Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,09968 1,49 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,09597 1,42 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,0567 1,28 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,105866 0,84 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,113278 0,84 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017728 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044925 1,56 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,051825 1,21 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,050231 0,16 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,030576 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,027938 2,33 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,01988 1,07 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,102266 1,02 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,183375 1,00 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,129533 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017499 1,73 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,019592 1,42 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,035028 1,01 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,024355 0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019225 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045999 1,55 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048731 1,50 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050343 1,49 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,048369 1,46 VEM Altın Katılım EYF 0,052133 1,46 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası ZEM Para Piyasası EYF 0,027038 0,25 VEM Para Piyasası EYF 0,066817 0,25 HEM Para Piyasası EYF 0,024381 0,25 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,070080 0,25 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,070202 0,25 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,080649 -0,81 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036798 -0,75 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042461 -0,73 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048921 -0,73 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,077992 -0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,020537 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,074297 -4,60 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,046386 -1,83 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,023730 -1,33 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,082731 -1,18 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,029133 -1,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020492 -1,39 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021696 -1,33 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020018 -1,33 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020725 -1,28 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019880 -1,27 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026470 -0,52 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029340 -0,41 HEM Katılım Standart EYF 0,021950 -0,25 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019845 -0,25 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029929 -0,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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