Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika

Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7)

05.12.2020 11:03
Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7), System.String[]

Son dakika haberler... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAnadolu Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,099681,49
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,095971,42
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,05671,28
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF0,1058660,84
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1132780,84
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0177280,34
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0449251,56
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0518251,21
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0502310,16
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0305760,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0279382,33
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019881,07
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1022661,02
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1833751,00
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1295330,93
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0174991,73
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0195921,42
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0350281,01
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0243550,94
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0192250,62
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0459991,55
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0487311,50
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0503431,49
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0483691,46
VEM Altın Katılım EYF0,0521331,46
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

ZEM Para Piyasası EYF0,0270380,25
VEM Para Piyasası EYF0,0668170,25
HEM Para Piyasası EYF0,0243810,25
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0700800,25
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0702020,25
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,080649-0,81
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,036798-0,75
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042461-0,73
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,048921-0,73
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,077992-0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,020537-0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,074297-4,60
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,046386-1,83
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,023730-1,33
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,082731-1,18
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,029133-1,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,020492-1,39
NN Hay. Em. Katkı EYF0,021696-1,33
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020018-1,33
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,020725-1,28
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019880-1,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,026470-0,52
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,029340-0,41
HEM Katılım Standart EYF0,021950-0,25
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,019845-0,25
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,029929-0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaybettiren Fonlar, BES FONLARI, Allianz, Emekli, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Korona geçiren kişilerin tırnaklarındaki parlaklık dikkat çekti Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Aşırı kirlilikten köpüren Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike! İkiye bölünebilir Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık
Uygulama için gün sayılıyor! İşte gündemde olan 5 aşının tüm özellikleri Uygulama için gün sayılıyor! İşte gündemde olan 5 aşının tüm özellikleri         
11:33
312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş         
10:48
Küçük kızı annesinden koparıp aldıkları yetmedi bir de tehdit ettiler: Çocuktan vazgeç yoksa açlıktan ölür Küçük kızı annesinden koparıp aldıkları yetmedi bir de tehdit ettiler: Çocuktan vazgeç yoksa açlıktan ölür         
10:23
Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar         
10:05
Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı         
09:54
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı         
08:33
Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi         
08:14
"Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti         
03:05
Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu         
22:15
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı, Miami'den ev aldı         
20:55
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 12:04:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei