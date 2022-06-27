Son dakika haberi! Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

27.06.2022 18:02
Son dakika haberi! Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, A.Ö. (21) ile H.Ş. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, cebindeki bıçakla H.Ş'yi yaraladı.

Kavgayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan A.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Yozgat'ta 393 bin 700 dekar tarım arazisi sulanıyor Yozgat'ta 393 bin 700 dekar tarım arazisi sulanıyor Ankara Büyükşehir'in Afet Farkındalık ve İlk Yardım Eğitimleri Devam Ediyor Ankara Büyükşehir'in Afet Farkındalık ve İlk Yardım Eğitimleri Devam Ediyor
Kaynak: AA

Sorgun, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:55 Galatasaray, Matias Vargas için devrede! 5 milyonluk teklif yapacak
17:53 Hatay'a alınmayan Ümit Özdağ, "Mayın gerçek mi?" sorusuna gülerek cevap verdi: Öyle şey olur mu ya
17:43 Rus ordusu, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu!
16:52 Hababam Sınıfı'nın efsane iki oyuncusu geçim derdine düşmüş! Org çalıp, şarkı söyleyerek para kazanıyorlar
16:49 Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya sorulan soru taraftarı sinirlendirdi! Sosyal medyada tepkiler arka arka geldi
16:34 Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesinde bakanlığın talimatıyla faaliyetler durduruldu
16:32 Kate Middleton, kayınvalidesi Prenses Diana'nın yolundan gitti! Tankın üzerinde kafasında miğferle poz verdi
16:26 Aydın'da mısır tarlalarına zarar veren 250 kiloluk dev domuz avcılar tarafından öldürüldü
16:13 Mini şortuyla dans eden Melis Sezen'in sıra dışı dans figürleri gündem oldu! "Kış kış cinler" yorumu yapıldı
15:56 DEVA Partisi, siyanür sızıntısıyla ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 18:08:31. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement