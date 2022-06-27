Alınan bilgiye göre, A.Ö. (21) ile H.Ş. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, cebindeki bıçakla H.Ş'yi yaraladı.

Kaynak: AA

Sorgun, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

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