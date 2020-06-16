Son dakika haberleri | 7 katlı binanın çatısındaki intihar girişimini görüntüledier - Son Dakika

Olay, öğleden sonra, İzmit 'e bağlı Karabaş Mahallesi Belde Sokak'taki 7 katlı iş merkezinde meydana geldi. Binanın çatısına çıkan İlker A., bacaklarını sarkıtarak atlayacağını söyledi. Binadan sarkan İlker A.'yı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çatısına çıkan polis, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından İlker A.'yı ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. İlker A., ekipler tarafından Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü.Olay sırasında, bina çevresinde toplanan vatandaşların, sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Vatandaşların bazıları, İlker A.'yı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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