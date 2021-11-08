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Adana'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Adana'da sahte içki operasyonu

08.11.2021 18:20

Adana'da jandarma ekipleri sahte içki imalatı yapan eve operasyon düzenlendi.

Adana'da jandarma ekipleri sahte içki imalatı yapan eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi yakalanırken, bin 720 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bir evde sahte içki üretildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında ev sahibi C.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken, bin 720 litre sahte içki ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içki dökülerek imha edildi.

(İHA)

Adana'da sahte içki operasyonu
Adana'da sahte içki operasyonu

Jandarma, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana'da sahte içki operasyonu - Son Dakika


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