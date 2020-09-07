Son dakika haberleri... Arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

Giresun'un Espiye ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Ericek köyünde amca çocukları olan M.P (35) ile Kemal Polat (38) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.P. tarafından vücudunun birçok yerinden bıçaklandığı iddia edilen Kemal Polat hayatını kaybetti. Jandarma tarafından şüpheli M.P. ise gözaltına alındı. - GİRESUN