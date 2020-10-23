Son dakika haberleri | Artvin'de mercek bulutlarından görsel şölen
23.10.2020 13:04
Son dakika haberlerine göre ARTVİN'de dış hatlarının keskinliği ve ilginç şekilleriyle dikkat çeken mercek bulutları, görsel şölen oluşturdu.
ARTVİN'de dış hatlarının keskinliği ve ilginç şekilleriyle dikkat çeken mercek bulutları, görsel şölen oluşturdu.
Artvin'de gökyüzünde ilginç bulut hareketleri ilgi odağı oldu. Mercek adı verilen birbirlerinden ayrı parçalar halinde olan, dış hatları keskin olarak belli olan bulutlar, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucu oluşan bulut hareketleri, gökyüzünde seyrine doyumsuz görsel şölen oluşturdu.O anlar fotoğraf karelerine de yansıdı.
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