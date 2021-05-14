Avcılar'da polis ev partisine baskın yaptı - Son Dakika

Avcılar'da polis ev partisine baskın yaptı

İSTANBUL - Avcılar'da tam kapanmaya rağmen ev partisi yaptığı tespit edilen 23 şüpheliye 79 bin 787 TL idari para cezası uygulandı.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi Kazım Akgül Caddesi üzerinde bulunan bir ikametten yüksek müzik sesi geldiği ve ikamette parti yapıldığı bilgisinin edinilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Sosyal medya üzerinden anlaşarak alkollü eğlence düzenleyen 23 şahsın bulunduğu ikamete ulaşan ekipler, partide sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını tespit etti.

Adreste bulunan 2'si Türk vatandaşı ve 21'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 23 şahsa "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince 79.787 TL idari para cezası uygulandı.