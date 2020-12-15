Son dakika haberleri: Başkan Bilgin'den Köylü Pazarı esnafına müjde

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, İlçedeki pazaryerinin köylü pazarı bölümünde tezgah açan esnaflar için Cengiz Topel Mahallesi park sokak üzerinde bulunan alana yöresel ürün satış büfeleri kuracaklarının müjdesini verdi.

Başkan Bilgin, köylü pazarı esnaflarını makamında kabul ederek, hayata geçirmeyi planladıkları proje hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Başkan Bilgin Saruhanlı Belediyesi olarak esnafın, çiftçinin, işçinin, kısacası toplumun her kesiminin yanında olduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"İlçemizde onlarca çeşit yöresel ürün yetişiyor. Ancak bu ürünlerin bir çoğu bölgemizdeki fabrika ve işletmeler aracılığıyla ihracata gidiyor. Bu bakımdan ilçemizde yöresel ürünlerin doğrudan halka ulaştırılabileceği bir pazar ihtiyacı vardı. Bizlerde bu ihtiyacı karşılamak adına böyle bir proje hazırladık. Park sokak üzerinde kuracağımız alışveriş büfelerini, pazarcılarımıza tahsis edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum."

Projeyi beğenen esnaflar ise Başkan Bilgin'e teşekkür etti. - MANİSA