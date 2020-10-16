Son dakika haberleri: Bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi: '500 metrekare alanı etkiler' (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi: '500 metrekare alanı etkiler' (2)
16.10.2020 18:08
Son dakika haberleri... 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE SERBEST BIRAKILDIKilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nda Türkiye'den Suriye'ye giriş yapacak TIR'da ele geçirilen, bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan ismi açıklanmayan 3 kişi,...
3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE SERBEST BIRAKILDI
Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nda Türkiye'den Suriye'ye giriş yapacak TIR'da ele geçirilen, bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan ismi açıklanmayan 3 kişi, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri adli kontrol, ikisi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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