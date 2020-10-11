Son dakika haberleri | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
11.10.2020 14:16
Bir son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 978,72 gram bonzai ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 978,72 gram bonzai ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Takibe alınan 2 şüpheli gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda 978,72 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
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