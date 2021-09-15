Eyüpsultan'da musluk atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Topçular Mahallesi Karakol Sokak'taki 3 katlı musluk atölyesinin havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.