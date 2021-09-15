Eyüpsultan'da musluk atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Topçular Mahallesi Karakol Sokak'taki 3 katlı musluk atölyesinin havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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