Fabio Borini, Karagümrük'te - Son Dakika

Fabio Borini, Karagümrük'te

14.12.2020 19:51
Fabio Borini, Karagümrük'te, System.String[]

Karagümrük devre arası gelmeden transfer bombasını patlattı.

Karagümrük devre arası gelmeden transfer bombasını patlattı. Kariyerinde Chelsea, Liverpool, Roma, Milan gibi önde gelen takımların formalarını giymiş olan İtalyan yıldız Fabio Borini, devre arasının ardından kırmızı-siyahlı formayı giyecek.

Süper Lig'in ilk 12 haftasında iyi bir performans göstermesine karşın gol yollarında problem yaşayan Karagümrük bombayı patlattı. Chelsea, Liverpool, Roma, Sunderland, Milan gibi takımların formasını giyen ve son olarak Verona'da oynayan İtalyan yıldız Fabio Borini, Karagümrük'le anlaşmaya vardı. Sol kanat, sağ kanat ve santrfor bölgelerinde forma giyebilen 29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 1 kez de İtalya Milli Takımı forması giydi. Bugüne kadar forma giydiği takımlarda 288 kez sahaya çıkan Borini, bu maçlarda 66 gol atarken 25 de asist yaptı. 2012 yılında Roma'dan Liverpool'a 13 milyon 300 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olan Borini, 2015'te de Liverpool'dan Sunderland'e 10 milyon 700 bin Euro karşılığında gitti. 2018 yılında Milan'ın 5,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, son olarak Verona forması giymişti. Bu sezon öncesinde herhangi bir takımla anlaşmayan ve boşta olan Borini, ligin ikinci yarısında Karagümrük formasını terletecek.

(İHA)

Fabio Borini, Karagümrük'te
Fabio Borini, Karagümrük'te
Fabio Borini, Karagümrük'te
Fabio Borini, Karagümrük'te

Fabio Borini, Karagümrük, Liverpool, Roma, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fabio Borini, Karagümrük'te - Son Dakika Spor


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