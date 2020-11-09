Son dakika haberleri | Fildişi Sahili'nde Alassane Ouattara'nın zaferi kesinleşti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Fildişi Sahili'nde Alassane Ouattara'nın zaferi kesinleşti

09.11.2020 18:37
Son dakika haberleri | Fildişi Sahili'nde Alassane Ouattara'nın zaferi kesinleşti, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda seçilen mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın zaferi Anayasa Mahkemesi tarafından da onaylandı.

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda seçilen mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın zaferi Anayasa Mahkemesi tarafından da onaylandı.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, Ouattara'nın 3 milyon 31 bin 483 oy alarak yüzde 94,27 ile ilk turda seçildiği belirtildi.

Açıklamada, Kouadio Konan Bertin'in yüzde 1,99, Henri Konan Bedie'nin yüzde 1,66 ve Pascal Affi N'Guessan'ın yüzde 0,99 oy aldığı kaydedildi.

Seçimlere katılım oranı da yüzde 53,90 olarak duyuruldu.

Böylece, Ouattara, resmen 3'üncü dönemine seçilmiş oldu.

Muhalefet "sonuçları kabul etmeyeceğiz" demişti

N'Guessan ve Bedie, Bağımsız Seçim Komisyonunun (CEI) açıklayacağı sonuçları kabul etmeyeceklerini, "Ulusal Geçiş Konseyi" oluşturacaklarını duyurmuştu.

Konseye, aynı zamanda eski cumhurbaşkanı da olan Bedie'nin liderlik edeceğini bildiren N'Guessan, amaçlarının "adil, şeffaf ve kapsayıcı" Cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlemek olduğunun altını çizmişti.

N'Guessan, geçiş hükümetinin çok kısa sürede kurulacağını vurgulamıştı.

Muhalefet, CEI'yi hile yapmakla suçlayarak seçimlere katılımın yüzde 8 civarında olduğunu iddia ediyor.

Sivil itaatsizlik ve boykot çağrısı

Mevcut Cumhurbaşkanı Ouattara'nın 3'üncü döneminde de aday olduğunu duyurması, ülkede seçim tartışmalarının fitilini ateşlemişti.

Muhalefet, Ouattara'nın adaylığının yasa dışı olduğunu belirterek birçok sokak eylemi düzenlemiş, bu gösteriler zaman zaman etnik çatışmalara neden olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı için yarışan 4 adaydan 2'si eski Başbakan N'Guessan ve eski Cumhurbaşkanı Bedie, Ouattara'ya karşı baraj oluşturmak için sivil itaatsizlik ve boykot çağrısında bulunmuştu.

Ülkede 2010'daki seçim sonrası dönemin Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucunda çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.

Ouattara, 2010'dan beri Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.

Anayasa Mahkemesi, Fildişi Sahili, Cumhurbaşkanı, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Fildişi Sahili'nde Alassane Ouattara'nın zaferi kesinleşti - Son Dakika


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