Son dakika haberleri: Gümüşhane'nin beyaz cenneti: Limni Gölü - Son Dakika

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında bulunan ve tarihin her döneminde zorlu ve önemli bir geçit olan Zigana dağının yamaçlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkı kar yağışının ardından beyaza büründü.

Denizden 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölü Tabiat Parkında sabaha karşı gerçekleşen hafif kar yağışının ardından göl ve etrafındaki ağaçlar beyaz örtüyle bezenirken ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı.

Zigana dağının yüksek kesimlerini de beyaza bürüyen yağışla birlikte yüksek rakımı, düşük nem oranı, temiz havası ve eşsiz doğasıyla yaz boyunca yerli ve yabancı yaklaşık 100 bin kişiyi ağırlayan Limni Gölü Tabiat Parkı adeta beyaz cennete döndü.

Hem Gümüşhane hem de Trabzon'dan yaklaşık 45 dakikada ulaşımın sağlanabildiği tesis ormanın içerisinde muhteşem doğal güzelliklere sahip bölge her kesimden vatandaşın uğrak yerlerinden birisi.

(Recep Ergin/İHA)