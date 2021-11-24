Son dakika haberleri! Hindistan'da hükümeti destekleyen 80 sahte sosyal medya hesabı askıya alındı - Son Dakika

Hindistan'da hükümete destek verdiği ifade edilen 80 sahte sosyal medya hesabının tespit edilerek askıya alındığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, kar amacı gütmeyen Bilgi Direnci Merkezi (CIR) raporunda, Hindu milliyetçiliğini ve hükümeti desteklemek için Twitter, Facebook ve Instagram platformlarından 80 sahte hesap açıldığı belirtildi.

Raporda, söz konusu sahte hesapların aynı isim ve fotoğrafları kullandığı hatta aynı gönderileri paylaştığı, bazı sahte sosyal medya hesaplarının ise Sih isimleri kullandığı ve farklı bakış açılarını desteklemek için #RealSikh etiketleri ile paylaşım yaptığı kaydedildi.

Bharatiya Kisan Birliği lideri Jagjit Singh Dalewal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hesapların hükümetin emriyle kurulduğuna ve protestolara karşı görüş oluşturmak için yapıldığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Raporun sosyal platform sahibi Meta ile paylaşılmasının ardından Twitter'dan yapılan açıklamada, söz konusu hesapların platform manipülasyonu ve sahte hesapları yasaklayan kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hesapların "gerçek olmayan profil" politikalarını ihlal ettiği için Facebook ve Instagram'dan da kaldırıldığı kaydedildi.