Son dakika haber! İSTANBUL'DA YARIM TON UYUŞTURUCUNUN YAKALANDIĞI OPERASYON KAMERADA

Son dakika haberleri: İSTANBUL'da yapılan operasyonda yarım ton uyuşturucu ele geçirildi.

İSTANBUL'da yapılan operasyonda yarım ton uyuşturucu ele geçirildi. Yurt dışından getirdikleri uyuşturucu satmaya hazırlanan 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2'si yabancı uyruklu 3 kişinin yurt dışından uyuşturucu madde getirerek satacağı yönünde ihbar aldı. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi fiziki ve teknik takibe aldı. Çalışmaların ardından narkotik polisi, 19 Eylül Pazartesi günü bir karavan ve otomobille yolculuk yaptıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi. Şüphelilere ait araç ve evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 593 kilo mariuhana ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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