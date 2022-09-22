Son dakika haberi | İSTANBUL-ESENLER'DE 2 ÇOCUK BABASI EVİNİN BALKONUNDA ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi | İSTANBUL-ESENLER'DE 2 ÇOCUK BABASI EVİNİN BALKONUNDA ÖLDÜRÜLDÜ

22.09.2022 14:11

Son dakika haber: ESENLER'de 2 çocuk babası Erhan Kaşa(32), Metin E. tarafından balkonda oturduğu sırada silahla ateş edilerek öldürüldü.

ESENLER'de 2 çocuk babası Erhan Kaşa(32), Metin E. tarafından balkonda oturduğu sırada silahla ateş edilerek öldürüldü.

Olay, dün gece 23.00 sıralarında Esenler Tuna Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erhan Kaşa(32) ile Metin E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Kaşa evine gidip balkonda oturmaya başladı. Metin E. ise Kaşa'nın evinin önüne gelip silahla evin balkonuna doğru ateş etmeye başladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları Kaşa'nın göğsüne isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kaşa'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Kaşa hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"2 YETİM KALDI BUNUN HESABINI KİM VERECEK?

Erhan Kaşa'nın babası Necati Kaşa, "Ben 35 senedir burada esnaflık yapmış bir insanım. Bütün çevreme sorabilirsiniz. Benim çocuklarım hakkında bir Allah'ın kulunun şikayeti olursa ben intihar ederim. Olay esnasında ben yoktum. Komşularım anlattı. Bu adamın bir değil iki değil üç değil, bu adam sürekli mahallenin ortasına gelip küfrediyor. Bu adam sürekli mahallenin ortasına gelip küfür ediyor. Oradan ayrılıyorlar. Vatandaşlar uyarıyor ama beklemeden gidiyorlar. Sonra silahla geliyor tarayıp çekip gidiyor. Bu çocuğun suçu günahı neydi. Vatandaş olarak soruyorum. Yazık günah. Bir genç büyütmek o kadar kolay mı? 2 yetim kaldı. Bunun hesabının kim verece? Ben evime giremiyorum. Yazık günah değil mi?" dedi

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Kaynak: DHA

Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İSTANBUL-ESENLER'DE 2 ÇOCUK BABASI EVİNİN BALKONUNDA ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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