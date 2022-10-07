Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çevre yolunda önlem alan timler, şüpheliler M.Y, İ.K. ve A.K'yi uyuşturucu sevkiyatı sırasında suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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