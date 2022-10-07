Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

07.10.2022 20:50
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çevre yolunda önlem alan timler, şüpheliler M.Y, İ.K. ve A.K'yi uyuşturucu sevkiyatı sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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