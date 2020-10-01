Son dakika haber! KAZADA YARALANANLARA İLK MÜDAHALE ARAÇ İÇİNDE YAPILDI - Son Dakika

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL-DHA)

Kağıthane'de, TEM Otoyolunda kontrolden çıkan otomobil, yeşillik alandaki kuyu betonuna çarpıp kendi ekseninde dönerek bankete vurdu. Yaralanan sürücü kadın ile arkadaşı araç içinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu Edirne yönü Okmeydanı katılımında saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadının kullandığı 34 ZN 1491 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrularak yol kenarındaki yeşillik alanda bulunan kuyu betonuna çarptıktan sonra kendi ekseninde dönen otomobil, bankete vurarak durabildi. Kaza sonucu, sürücü ile yolcu koltuğunda oturan kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin araç içinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.