Son dakika haberleri | Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Muharrem Soylu'nun cenazesi Karaman'da toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Muharrem Soylu'nun cenazesi Karaman'da toprağa verildi

28.06.2022 14:43
Son dakika haberleri | Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Muharrem Soylu'nun cenazesi Karaman'da toprağa verildi

Son dakika haberleri... Vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Muharrem Soylu'nun cenazesi Karaman'da defnedildi.

Vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Muharrem Soylu'nun cenazesi Karaman'da defnedildi.

Gazi Soylu'nun cenazesi, öğle namazı sonrası Göcer Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, cenaze töreninin ardından Soylu'nun ailesine taziyede bulunarak, başsağlığı dileklerini iletti.

Cenaze törenine Vali Akkoyun'un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Sarıveliler'de 'Kardelen Hasat Şenliği' yapıldı Sarıveliler'de 'Kardelen Hasat Şenliği' yapıldı Son dakika haberi... Karaman'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Son dakika haberi... Karaman'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Kıbrıs Barış Harekatı, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Muharrem Soylu'nun cenazesi Karaman'da toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:47 Denizde boğulan adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
14:46 CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı
14:46 Bakan Nebati, BDDK'nın kredi kararıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
14:43 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'ya seslendi: Sökülen rütbelerinizi geri takacağız
14:16 Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak
14:12 TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoda Arap ezgilerinin yer alması büyük tepki çekti! Eleştiriler sonrası video yayından kaldırıldı
14:08 Cesur pozlarıyla tanınan İngiliz sunucunun pozu yürek hoplattı! Arkadaşıyla beraber tenis oynarken kalçasını gösterdi
14:03 Sokak ortasında öldürülen Raziye'nin katili, indirim almadan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
13:44 İkinci evliliğine karşı çıktıkları gerekçesiyle annesini ve babasını döven adam, 14 yaşındaki kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13:02 TFF'den yeni kural! Oynatılmayan 23 yaş üstü futbolcular kulüpten gidebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 14:52:05. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Muharrem Soylu'nun cenazesi Karaman'da toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement