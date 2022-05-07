Kilis'teki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Kilis'teki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

07.05.2022 10:27

Kilis'teki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi Kilis'in Musabeyli ilçesinde aralarında husumet bulunan gruplar arasında çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kilis'teki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

KİLİS - Kilis'in Musabeyli ilçesinde aralarında husumet bulunan gruplar arasında çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Dün gün gece Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz Köyü'nde daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki tartışmanın kavga dönüşmesi sonucu. H.E. av tüfeği ile Halil T., Mehmet T. ve Ercan T. üzerine ateş açarak yaraladı. Yaralılar, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Halil T. aynı gün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dün akşam da kardeşi Mehmet T. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybedince silahlı kavgada ölenlerin sayısı ikiye yükseldi. Diğer yaralı Ercan T.'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Zanlı H.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kilis'teki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Kilis'teki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Kilis'teki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Kilis'teki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Kilis'teki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Kilis'teki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Kilis'teki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

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Son dakika haberleri | Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika haberleri | Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'teki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


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