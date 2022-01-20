Son dakika 3. sayfa: Lice'de jandarma helikopteri rahatsızlanan vatandaş için havalandı - Son Dakika

? Lice'de jandarma helikopteri rahatsızlanan vatandaş için havaland

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Jandarma helikopteri hastalanan sivil vatandaş için havalandı.

Diyarbakır'da, 49 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı kentin 17 ilçesinde eş zamanlı çalışmalar sürüyor. Kırsalda birçok yol kapanırken, Lice ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş için jandarma ekipleri seferber oldu. Jandarma helikopteriyle alınan hasta, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sağ salim ulaştırıldı.