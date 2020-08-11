Son dakika haberleri... Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çatışma: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çatışma: 1 ölü

Son dakika gelişmesine göre KONYA'da Mustafa Yardımcı (33) ile milli atlet olan sevgilisi Senem E.'ye (36) sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşı Osman A. (34) arasında silahlı çatışma çıktı.

Son dakika haberleri... Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çatışma: 1 ölü, System.String[]

KONYA'da Mustafa Yardımcı (33) ile milli atlet olan sevgilisi Senem E.'ye (36) sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşı Osman A. (34) arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında Osman A.'nın yanında bulunan Deniz Korkmaz (31) yaşamını yitirdi.

Olay, iki gün önce saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi 16556 Sokak'taki bir bağ evinin önünde meydana geldi. Mustafa Yardımcı, 1,5 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı, milli atlet Senem E. ile birlikte bağ evinde yaşamaya başladı. Aynı zamanda yüksek rakımlı bölgede antrenmanlarını sürdüren Senem E.'ye, Mustafa Yardımcı'nın yanına gelen ve bir süre aynı evde kaldıkları Osman A. (34), iddiaya göre aşık oldu. Osman A., Senem E.'ye, Mustafa Yardımcı'nın kendisini sevmediğini ve başkalarıyla ilişkisi olduğunu söyledi. Sanem E.'ye kendisine aşık olduğunu belirten Osman A., birlikte olmayı teklif etti. Senem E. İse bu teklifi reddetti. Bu olayın ardından Senem E.'ye telefonla mesaj atan Osman A., kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Bu durumdan rahatsız olan milli sporcu, durumu Mustafa Yardımcı'ya anlattı.

ANTRENMAN YAPMAK İÇİN DIŞARI ÇIKMIŞLAROlay günü sabah saatlerinde Mustafa Yardımcı, Osman A.'nın, sevgilisinin telefonuna gönderdiği mesajları gördü. Bunun üzerine sevgililer arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Yardımcı, Senem E.'yi korkutmak için havaya bir el ateş etti. Mustafa Yardımcı, gün içerisinde telefonla Osman A. ile de tartıştı.Akşam saatlerinde Mustafa Yardımcı ve Senem E. antrenman yapmak için dışarı çıktıkları sırada Osman A. ve arkadaşı Deniz Korkmaz bağ evinin önüne geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada karın ve bacak kısımlarından yaralanan Deniz Korkmaz, yaralandı. Osman A. tarafından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Korkmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Yardımcı, Osman A. ve Senem E. gözaltına alındı. Olayla kullanılan 1 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı ve 1 bıçağa da el konuldu.ARACI KULLANMASINI İSTEMİŞDeniz Korkmaz'ın olayla ilgisinin olmadığı, iyi araç kullanamayan Osman A.'nın ondan aracı kullanmasını istediği tespit edildi. Korkmaz da arkadaşının isteğini geri çevirmeyerek şoförlük yaptığı belirtildi. SENEM'E SARKINTILIK YAPMIŞŞüpheli Mustafa Yardımcı ifadesinde, arkadaşı Osman A.'nın sevgilisine sarkıntılık yaptığını ileri sürdü. Yardımcı, "Osman benim 15 yıllık arkadaşım. Bir süre benim bağ evimde kaldı. Senem, Osman'ın kendisine sürekli sarkıntılık yaptığını söyledi. Bunun üzerine bir daha bağ evine gelmemesini istedim. Olay akşamı da yanında arkadaşıyla bağ evine geldiler. Hayatını kaybeden Deniz'in elinde tabanca vardı. Gitmeleri için ateş açtım" dediği öğrenildi.Milli atlet Senem E. ise Osman A.'nın kendisine sarkıntılık yaptığını, Mustafa Yardımcı'ya da yaşadıklarını anlattığını belirterek, antrenman sırasında olayın meydana geldiğini söyledi.ALACAĞI OLDUĞU İÇİN BAĞ EVİNE GİTMİŞOsman A. ise ifadesinde alacağı olduğu için bağ evine gittiği belirterek, "Alacağım olduğu için bağ evine gittim. Hayatını kaybeden Deniz Korkmaz'ı da araç kullanmayı bilmediğini için şoför olarak yanımda getirdim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerde Mustafa Yardımcı tutuklanırken, Osman A. ile Senem E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Mustafa Yardımcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 10:05

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çatışma: 1 ölü - Son Dakika
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