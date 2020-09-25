Ordu'nun Çamaş ilçesindeki Çamaş Kanyonu'nun turizme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yazılı açıklamasında, Çamaş Kanyonu'nun 7'den 70'e her kesimin büyük ilgisini çektiğini belirtti.

Kanyonu yapılacak çalışmayla birlikte Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını vurgulayan Güler, Ordu'nun gizli kalmış güzelliklerini gün yüzüne çıkarmaya devam edeceklerini aktardı.

Güler, güzelliğin, doğallığın ve yeşilin iç içe olduğu Çamaş Kanyonu'nu turizme kazandırmak için belediye olarak çalışma başlattıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çamaş Kanyonu'nu Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Yapacağımız küçük dokunuşlarla kanyonu turizm cazibe merkezlerimizden biri haline getirmek istiyoruz. Çamaş Kanyonu doğal yaşam içinde sessiz ve huzur dolu bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak buraya özel önem veriyoruz. Kısa süre içinde başlayacağımız çalışmalar tamamlandığında burası dünyanın sayılı yerlerinden birisi olacağı gibi, yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası olacak."