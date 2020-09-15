Son dakika haberleri! Patpat motoru uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa haberine göre Karaman'ın Ermenek ilçesinde patpat motorunun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde patpat motorunun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Kayaönü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeden dönmekte olan Ali Dilekli'nin (37) kullandığı patpat motoru seyir halindeyken sol ön tekerinin yerinden çıkması üzerine kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada uçuruma yuvarlanan patpat motorunun sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, motorda yolcu olarak bulunan Fadime D. ile Yasin D. kaza anında motordan atlayarak hafif şekilde yaralandı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dilekli'nin cenazesi Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Motordan son anda atlayan Fadime D. ile Yasin D.'nin ise sağlık durumlarını iyi olduğu ve evlerine gönderildiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN
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