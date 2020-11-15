Olay yerine şerit çeken polis ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Saldırıya ilişkin çalışma soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi Seyit Onbaşı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, adı öğrenilemeyen müteahhit, 34ED3404 plakalı otomobiliyle nişanlısını almak için çalıştığı butiğin önüne geldi.

PENDİK'te, nişanlısının çalıştığı işyeri önüne gelen adı öğrenilemeyen müteahhit, otomobilden gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Müteahhit hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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