Son dakika haberleri! Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçlarının soruşturulması için "özel mahkeme kurulması" çağrısı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçlarının soruşturulması için "özel mahkeme kurulması" çağrısı

04.03.2022 17:43
Son dakika haberleri! Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçlarının soruşturulması için "özel mahkeme kurulması" çağrısı

Son dakika gündem haberi: İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'un, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown'ın katılımıyla düzenlediği toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçlarının soruşturulması için "özel mahkeme kurulması" çağrısında bulunuldu.

İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'un, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown'ın katılımıyla düzenlediği toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçlarının soruşturulması için "özel mahkeme kurulması" çağrısında bulunuldu.

İngiltere'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Chatham House'un çevrim içi düzenlediği toplantıya, Kuleba ve Brown'ın yanı sıra Oxford Üniversitesinde uluslararası kamu hukuku profesörü Dapo Akande, University College London'da hukuk profesörü Philippe Sands, avukat Matrix Chambers ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Danışmanı Profesör Mykola Gnatovsky katıldı.

Eski İngiliz Başbakan Brown, toplantıda yaptığı konuşmada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) halihazırda insanlığa karşı işlenen suçları, soykırımları ve savaş suçlarını soruşturabileceğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Ancak (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e karşı yasal mücadelede çok önemli bir ekstra silaha sahip değiliz çünkü Rusya, ulusların sözde 'saldırganlık suçları' işlememeyi taahhüt ettiği ayrı bir ICC tüzüğüne imza atmadı. Özel mahkemeye ihtiyacımız var."

Ukrayna: Rusya, yaptıklarından sorumlu tutulacak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da Rusya'nın işlediği savaş suçlarının araştırılması için toplantıda gündeme getirilen yasal oluşuma ülkesinin destek verdiğini vurguladı.

Rusya'nın Mart 2014'te Ukrayna toprağı olan Kırım'ı yasa dışı ilhakına atıfta bulunan Kuleba, 8 gün önce de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "oldukça barbar yeni bir saldırganlık dalgası" başlattığını belirtti.

Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçlarını soruşturması için özel mahkeme kurulması beyanını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "Girişimi takdir ediyoruz. Bunun üzerinde aktif olarak çalışmayı ve ayrıca bu önemli girişimde yer almak isteyen ülkelerle yakın ilişki kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu girişimin amacının UCM veya diğer herhangi bir yargı organının yerini almak değil uluslararası hukukta var olan boşluğu doldurmak, uluslararası toplum ve uluslararası hukuk deneyimini halk ve toplum yararına kullanmak olduğu görüşünü paylaşan Kulebe, şunları kaydetti:

"Şehirlerinize bombalar düştüğünde, işgal altındaki şehirlerde askerler kadınlara tecavüz ettiğinde, ne yazık ki elimizde sayısız vaka var. Rus askerleri, Ukrayna şehirlerinde kadınlara tecavüz ettiğinde, uluslararası hukukun etkinliğinden bahsetmek elbette zor. Fakat bu, sonunda bu savaşı mümkün kılan herkesin adalete teslim edileceğinden emin olmak için elimizdeki tek medeniyet aracı. Saldırı eylemini gerçekleştiren Rusya da yaptıklarından sorumlu tutulacaktır. Rusya'dan hesap sormak isteyen herkesle çalışmaya hazırız."

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Dmitro Kuleb, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçlarının soruşturulması için 'özel mahkeme kurulması' çağrısı - Son Dakika


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