Son dakika haberleri | Sakarya'da nisanda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Sakarya'da nisanda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi tutuklandı

05.05.2022 20:51
Son dakika haberleri | Sakarya'da nisanda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Sakarya'da nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 122 kişiden 17'si tutuklandı.

Sakarya'da nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 122 kişiden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen ay uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, 3 kilo 694 gram bonzai, 1 kilo 708 gram esrar, 659 ecstacy hap, 605 gram metamfetamin, 17 gram Afyon sakızı, 5 gram kokain ile 4 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 122 kişiden 17'si cezaevine gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Sakarya, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sakarya'da nisanda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi tutuklandı - Son Dakika


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