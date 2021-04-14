Şike Kumpas Davasında mütalaasını açıklayan savcı 63 sanığın cezalandırılmasını istedi - Son Dakika

Şike Kumpas Davasında mütalaasını açıklayan savcı 63 sanığın cezalandırılmasını istedi

14.04.2021 21:42
Şike Kumpas Davasında mütalaasını açıklayan savcı 63 sanığın cezalandırılmasını istedi, System.String[]

FETULLAHÇI Terör Örgütü(FETÖ)'nün, "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas iddialarına ilişkin 4'ü tutuklu 88 sanığın yargılandığı davanın celse arasında savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

FETULLAHÇI Terör Örgütü(FETÖ)'nün, "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas iddialarına ilişkin 4'ü tutuklu 88 sanığın yargılandığı davanın celse arasında savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada 63 sanığın, 7 yıl 6 aydan 3 bin 418 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen 4'ü tutuklu 88 sanığın yargılandığı davanın celse arasında, duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİSLERİ İSTENDİ142 sayfalık mütalaada eski Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç ve eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Kalender'in de aralarında bulunduğu 63 sanığın "Silahlı terör örgütü üyesi olma", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi veya kaydedilmesi", "Resmi belgede sahtecilik" ve "İftira" gibi çeşitli suçlardan 7 yıl 6 aydan 3 bin 418 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaada 25 sanık hakkında ise tekerrür yargılama, suç unsurlarının oluşmaması ve somut ve yeterli delil bulunmaması nedeniyle ya beraatine ya ceza verilmesine yer olmadığına ya da karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.

İDDİANAMEDENİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.Eski milletvekili İlhan Başbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında da 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası isteniyor.İddianamede dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Cemalettin Mutlu, Avukat Orhan Erdemli ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezası talep ediliyor.Heyet, 3 Temmuz 2020 tarihli duruşmada firari sanıklarla, haklarında yalnızca "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması bulunan bazı sanıkların dosyasını ayırmış ve böylece sanık sayısı 88'e düşmüştü.


- İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, İstanbul, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şike Kumpas Davasında mütalaasını açıklayan savcı 63 sanığın cezalandırılmasını istedi - Son Dakika


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