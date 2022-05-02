Sultangazi'de çocuğa hırsızlık yaptırdılar: O anlar kamerada - Son Dakika
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Sultangazi'de çocuğa hırsızlık yaptırdılar: O anlar kamerada

02.05.2022 14:41

Sultangazi'de bayram tatili için yola çıkmaya hazırlanan çift hırsızların hedefi oldu.

Sultangazi'de bayram tatili için yola çıkmaya hazırlanan çift hırsızların hedefi oldu. İçerisinde ziynet eşyası bulunan çanta otomobilden çalınırken, çocuğa yaptırılan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Sultangazi'de İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkmaya hazırlanan çift, eşyalarını otomobile yükledi. Bu sırada 2 kadın otomobilin etrafında dolaşmaya başladı. Mağaza çalışanı olduklarını söyleyerek ellerindeki kıyafetleri satmaya çalışan kadınlar, çifti oyalamaya başladı. Bu sırada bir kişi yanındaki çocukla otomobile yaklaşmaya çalıştı. Otomobilin kapısı açmayan çocuk diğer tarafa yöneldi. Çiftin dikkatinin dağıldığı sırada şoför kabinindeki kapıdan otomobile giren çocuk, içinde pasaport, kimlik, kredi kartları ve ziynet eşyası bulunan çantayı alarak oradan uzaklaştı. Ardından çocuğa hırsızlığı yaptıran şüpheli elindeki boş çantayla aynı yere geldi. Mağazaya giren şüpheli, içi boş çanta bulduğunu söyledi. Çantayı mağaza çalışanlarına bırakan şüpheli işyerinden ayrıldı. Polis ekipleri şüphelilerin bulunması çalışma başlatırken, hırsızlık anı ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Sultangazi'de çocuğa hırsızlık yaptırdılar: O anlar kamerada
Sultangazi'de çocuğa hırsızlık yaptırdılar: O anlar kamerada
Sultangazi'de çocuğa hırsızlık yaptırdılar: O anlar kamerada
Sultangazi'de çocuğa hırsızlık yaptırdılar: O anlar kamerada

YORUMLAR
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İsmetpaşa Mahallesi, Sultangazi, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de çocuğa hırsızlık yaptırdılar: O anlar kamerada - Son Dakika


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