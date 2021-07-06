Son dakika: Başı pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Tokat'ın Zile ilçesinde başı pencerenin demir parmaklığına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Nakkaş Mahallesi Cesur Sokak'ta bulunan tek katlı evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Kalhan Şengül, başını pencerenin önünde bulunan demir parmaklığa soktu.
Çocuklarının başını çıkartamadığını gören ailesi de başarılı olamayınca Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
İtfaiye ekipleri, demir parmaklığı genişleterek küçük çocuğu çıkardı.
Çocuğun ailesi, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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