Son dakika haberleri: Tuşba Belediye Başkanı Akman'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akman, mesajında, İslam aleminde yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı dini bayramlardan olan Kurban Bayramı'na tekrar kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Bayramlarda, kırgınlık ve küskünlüklerin sona erdiğini belirten Akman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bayram gezmeleriyle eş, akraba ve dost ziyaretlerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Akman, milletin birlik ve beraberliği, kardeşlik ve dayanışma ruhunun bayram günlerinde daha çok geliştiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nı böylesine güzel manevi heyecanlarla karşılarken, hükümetimizin ve yerel yönetimlerimizin başarılı çalışmaları sayesinde, milletimizin her yeni bayrama biraz daha mutlu girdiğini görmenin sevinci içindeyiz. Güzel ilçemizin yaşam kalitesinin her geçen gün arttığı, her alanda öncü ve örnek bir ilçe haline getirme hedefiyle çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Bugüne kadar Tuşba için önem arz eden birçok projeyi hayata geçirdik. İnşallah Kurban Bayramı'ndan sonra hız kesmeden projelerimizi uygulamaya devam edeceğiz. Kaza ve belaların bertaraf olduğu, dargınlıkların ve küskünlüklerin unutulduğu, örf ve adetlerin uygulandığı önemli günlerden biri olan Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz şu günlerde İslam coğrafyasında umutların yeşermesi ve kaosun bitmesinin en büyük temennimizdir. Van olarak yıl içerisinde çığ ve deprem felaketleri, tekne faciası ve en son olarak keşif uçağının düşmesi gibi birçok üzücü olay yaşadık. Bir daha böyle olayların yaşanmaması dileğiyle mübarek Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını dilerim."