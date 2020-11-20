Son dakika haberleri: Vali Akbıyık, çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Vali Akbıyık, çocuklarla bir araya geldi
20.11.2020 20:15
Son dakika gelişmesine göre Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Dünya Çocuk Hakları Günü" vesilesiyle belediyedeki makamında çocuklarla ile bir araya geldi.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Dünya Çocuk Hakları Günü" vesilesiyle belediyedeki makamında çocuklarla ile bir araya geldi.
Kendisini ziyaret eden çocuklarla yakından ilgilenen Vali Akbıyık, Dünya Çocuk Günlerini kutlayarak, günün anısına çocuklara değişik hediyeler verdi. Bu mutlu günlerinde çocuklarını unutmayan Vali Akbıyık'a teşekkür eden çocuklar sevinçli bir şekilde belediye den ayrıldılar. - HAKKARİ
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