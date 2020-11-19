Son dakika haberleri! Yangında 50 ton pamuk zarar gördü - Son Dakika

Yangın D-400 karayolu üzeri Beydeğirmeni mevkisinde bulunan Kaya Tarım'a ait fabrikada çıktı. İddiaya göre, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangına ilk önce çalışanlar müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen Tarsus itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

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