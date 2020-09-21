Son dakika... Hindistan'da helikopter düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Hindistan'ın Azamgarh kentinde bir helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Azamgarh kentinde bir helikopter tarım arazisine düştü. Kazanın ardından olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu uçakta bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı bildirildi. Helikopterin düşme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralanan şahıs ise hastanede tedavi altına alındı. - YENİ DELHİ