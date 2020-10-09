Son dakika haberleri | - İspanya Kralı 6. Felipe, Barselona'da protestoyla karşılandı- "Katalonya'nın kralı yok" - Son Dakika

Son dakika haberleri | - İspanya Kralı 6. Felipe, Barselona'da protestoyla karşılandı- "Katalonya'nın kralı yok"

09.10.2020 16:26

Son dakika haberi... - İspanya Kralı 6. Felipe, Barselona'da protestoyla karşılandı "Katalonya'nın kralı yok" İspanya Kralı 6. Felipe, ödül töreni için geldiği Barselona'da ayrılıkçılar tarafından protesto edildi.

- İspanya Kralı 6. Felipe, Barselona'da protestoyla karşılandı

"Katalonya'nın kralı yok"

BARSELONA - İspanya Kralı 6. Felipe, ödül töreni için geldiği Barselona'da ayrılıkçılar tarafından protesto edildi. Göstericiler, "Katalonya'nın kralı yok" şeklinde slogan atarken, Kral 6. Felipe'nin fotoğraflarını yaktı.

İspanyol Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez, ödül törenine katılmak üzere Barselona'ya geldi. Törene Katalonya özerk hükümetinden hiçbir yetkili katılmazken, polis törenin yapıldığı bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polis kaynaklarına göre Katalan sivil toplum kuruluşları ve yerel yetkililerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 800 kişi bir araya gelerek Kral 6. Felipe'yi protesto etti. Estacio de França tren istasyonunda toplanan protestocular, La Rambla Caddesine kadar insan zinciri oluşturdu. "Katalonya'nın kralı yok" şeklinde slogan atıp pankart taşıyan protestocular, Kral 6. Felipe'nin fotoğraflarını yaktı. Polis protestocuların bölgeye yaklaşmasını engellerken, Katalan parlamentosunun bulunduğu bölgeyi de kordon altına aldı.

Son dakika haberleri | - İspanya Kralı 6. Felipe, Barselona'da protestoyla karşılandı- Katalonya'nın kralı yok
Son dakika haberleri | - İspanya Kralı 6. Felipe, Barselona'da protestoyla karşılandı- Katalonya'nın kralı yok
Son dakika haberleri | - İspanya Kralı 6. Felipe, Barselona'da protestoyla karşılandı- Katalonya'nın kralı yok
Son dakika haberleri | - İspanya Kralı 6. Felipe, Barselona'da protestoyla karşılandı- Katalonya'nın kralı yok
Son dakika haberleri | - İspanya Kralı 6. Felipe, Barselona'da protestoyla karşılandı- Katalonya'nın kralı yok
Son dakika haberleri | - İspanya Kralı 6. Felipe, Barselona'da protestoyla karşılandı- Katalonya'nın kralı yok
Son dakika haberleri | - İspanya Kralı 6. Felipe, Barselona'da protestoyla karşılandı- Katalonya'nın kralı yok
Son dakika haberleri | - İspanya Kralı 6. Felipe, Barselona'da protestoyla karşılandı- Katalonya'nın kralı yok

Kral Juan Carlos, Barselona, Katalonya, Protesto, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | - İspanya Kralı 6. Felipe, Barselona'da protestoyla karşılandı- 'Katalonya'nın kralı yok' - Son Dakika

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