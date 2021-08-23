Son dakika: İzmir'de taksi TIR'a çarptı: Kazakistanlı kadın öldü, 2 ağır yaralı (2)

Son dakika gelişmesine göre KAZAKİSTAN UYRUKLU KADINA OTOPSİ YAPILDIİzmir'in Balçova ilçesinde, taksinin TIR'a arkadan çarptığı kazada yaşamını yitiren Kazakistan uyruklu Dınara Utegenova'nın (31) İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsisi tamamlandı.

KAZAKİSTAN UYRUKLU KADINA OTOPSİ YAPILDI İzmir'in Balçova ilçesinde, taksinin TIR'a arkadan çarptığı kazada yaşamını yitiren Kazakistan uyruklu Dınara Utegenova'nın (31) İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsisi tamamlandı. İzmir'de bir güzellik salonunda çalışan Utegenova'nın cenazesini almak için henüz kimsenin müracaat etmediği belirtildi. Bu arada, taksi şoförü Engin Büyük ile Kazakistan uyruklu müşterisi Umıt Amangalı'nın tedavileri Bu arada, taksi şoförü Engin Büyük ile Kazakistan uyruklu müşterisi Umıt Amangalı'nın tedavileri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor. Davut CAN/İZMİR,



Son Dakika

Manavgat'taki yangını başlatması sebebiyle tutuklanan şahsın ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır, gündem olmak için yaptı

Tiyatrocu, Genco Erkal hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten iddianame! 4 yıla kadar hapsi isteniyor

3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları

12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti

Gökhan Gönül, yıllar sonra öğrendiği kardeşinin katıldığı canlı yayına telefonla bağlandı: Oğlum yanımıza gel

Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Yüzerken pitbull saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden gencin acılı annesi isyan etti: Ciğerparem pisi pisine gitti

Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı