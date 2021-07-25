Son dakika! Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 3 evde hasar oluştu.

İlçeye bağlı Ertaş köyü Üyücek Mahallesi'nde Kemal İnan'a ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Ersin Buyrukcu ve İsmet Bilici'ye ait evlere de sıçrayan yangına Daday Belediyesi İtfaiyesi ile Daday Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangında, İnan, Buyrukcu ve Bilici'ye ait evler büyük çapta zarar gördü.