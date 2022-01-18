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Son dakika: Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Maddi hasar oluştu, sarsıntı çevre illerde de hissedildi - Son Dakika

Son dakika: Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Maddi hasar oluştu, sarsıntı çevre illerde de hissedildi

18.01.2022 07:32

Son dakika: Kayseri'de saat 02.28'te Sarıoğlan ilçesinde 4.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Sarsıntı Kırşehir, Aksaray, Sivas gibi çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremin merkez üssü Sarıoğlan ilçesinde ise ev ve ahır gibi yapılarda küçük çapta hasar meydana geldi. Bölgeye herhangi bir olumsuzluğa karşı AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.28'te Sarıoğlan ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 23,75 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

21 ARTÇI OLDU

AFAD'dan alınan bilgi göre, ana depremin olduğu saatten 05.23'e kadar ilçede 21 artçı sarsıntı meydana geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, depremle ilgili olarak, "Kıymetli hemşehrilerim, Sarıoğlan ilçemizde meydana gelen deprem sonrası bütün ekiplerimiz sahadadır. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (4)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, olumsuz bir haberin olmadığını söyleyerek, "Merkez üssü Sarıoğlan olan 4.9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şuan elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun" diye konuştu.

BAZI EVLERDE HASAR OLUŞTU

Sarıoğlan ilçesinin Palas Mahallesinde Hacı Alpaslan'a ait içerisinde 10 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın bir bölümü çöktü. Depremi şiddetli hissettiklerini belirten Hacı Alpaslan, "Ahırda 10 büyükbaş hayvan var. Hasar nedeniyle içeriye girmeye korkuyoruz. Sabah itfaiye erleri bakacak. Depremi çok kötü hissettik." dedi.

KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (4)

Palas Mahallesinde yine bazı evlerin girişlerinde ve odalarda hasar meydana geldi. Bir evin oturma odasında duvardan kopan sıva parçaları nedeniyle hasar oluştu. Bir başka evin eşyaları ise deprem sırasında yere düştü. Ekipler ev ve ahırlarda incelemelerde bulundu. Evinde ve ahırında hasar meydana gelen Ali Akbulut, "Biz yatıyorduk. Gürültüyle uyandık. Deprem sonrası dışarı kaçtık. Evimizde hasar var. Çok şükür herhangi bir yaralı yok" dedi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışması devam ediyor.

KAYSERİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (4)

"SOKAKTA KALAN VATANDAŞLARI ÖĞRETMENEVİNE YERLEŞTİRDİK"

AFAD İl Müdürü Osman Atsız yaşanan depremin ardından yaptığı yaptığı açıklamada önemli bir yaralanmanın olmadığını, bazı evlerde hafif hasarlar meydana geldiğini söyleyerek; "Saat 02.28 itibariyle bir deprem oldu 4.9 şiddetinde. Ekiplerimiz sahada taramalarını yaptı, şuana kadar olumsuz bir yaralanma veya eks durumumuz yok. Yarın sabah itibariyle mühendislerimiz bütün saha taramalarını yapacak. Yetkililerle devamlı iletişim halindeyiz. İtfaiye, jandarma, emniyet, Türkuaz Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği sahada. Bünyan'da 2 evimizde hafif hasarımız var. 2 evdeki 8 vatandaşımızı öğretmenevi ve akrabalarına yerleştirdik" dedi.

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Sarıoğlan, Kayseri, Deprem, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Maddi hasar oluştu, sarsıntı çevre illerde de hissedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Maddi hasar oluştu, sarsıntı çevre illerde de hissedildi - Son Dakika
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