Kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı - Son Dakika

Kaza, Iğdır- Tuzluca karayolu üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen sürücü, Karayolu üzerinde seyreden aracı görmeyince kaza meydana geldi. Karşı yönden gelen ve yolun karşısına geçmek isteyen sürücü dikkatsizliği yüzünden kazaya sebep oldu. Yaşanan kaza anları Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerasına yansıdı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

IĞDIR - Iğdır 'da dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazası, MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.

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