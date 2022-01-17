Son dakika: Kısa vadeli dış borç stoku %8,6 arttı, 124 milyar dolara ulaştı - Son Dakika

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Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre %8,6 oranında artışla 124,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %6,7 oranında azalarak 53,5 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %25,4 oranında artarak 44,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

BANKALARIN KISA VADELİ KREDİLERİ AZALDI

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre %7,5 oranında azalarak 12,6 milyar ABD doları seviyesine geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %0,2 oranında artarak 15,2 milyar ABD dolarına, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %16,2 oranında artışla 15,4 milyar ABD dolarına yükseldi. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %32,5 oranında azalışla 10,4 milyar ABD doları seviyesine geriledi.

KAMUNUN KISA VADELİ DIŞ BORCU AZALDI, ÖZEL SEKTÖRÜN ARTTI

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre %32,4 oranında artarak 39,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre %7,5 oranında azalarak 23 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %10,4 oranında artarak 75 milyar ABD doları oldu.

ALACAKLI BAZINDA DIŞ BORÇLAR

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %0,2 oranında artarak 65,4 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %20,1 oranında artarak 58,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. 2020 yıl sonunda 464 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Kasım sonu itibarıyla 459 milyon ABD dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 88 milyon ABD doları oldu.

BORCUN BÜYÜK BÖLÜMÜ DÖVİZ ÜZERİNDEN

2021 Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %45,7'si ABD doları, %25,4'ü euro, %9,6'sı TL ve %19,3'ü diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

1 YIL İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKEN DIŞ BORÇ 167,5 MİLYAR DOLAR

2021 Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 167,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 15,2 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 19,9, Merkez Bankası'nın % 15,5,özel sektörün ise % 64,6 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU NEDİR?

Kısa vadeli dış borç stoku, herhangi bir tarih itibarıyla kullanımı gerçekleştirilmiş olan ve bir ekonomide yerleşik kişilerin yerleşik olmayanlara borçlu olduğu; kullanım tarihinden itibaren 1 yıl içinde anapara ve/veya faiz ödemesi/ödemeleri yapılmasını gerektiren cari, şartlı olmayan yükümlülüklerin bakiyesidir.